ООН закликала Кубу продовжувати реформи після смерті Ф.Кастро
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив у суботу, що Куба за часів Фіделя Кастро досягла успіхів в таких областях, як освіта та охорона здоров'я, і закликав владу карибського острова продовжувати йти нинішнім шляхом реформ для досягнення більшого процвітання, передає УНН з посиланням на Центр новин ООН.
"При колишньому президенті Кастро Куба домоглися прогресу в галузі освіти та охорони здоров'я. Я сподіваюся, що Куба буде продовжувати просуватися шляхом реформ і більшої процвітання", - сказав Генсек ООН, висловивши співчуття кубинському народу і сім'ї Фіделя Кастро , який помер вночі у віці 90 років.
"У час національного трауру я пропоную підтримку ООН, щоб працювати разом з народом острова", - додав він.
У заяві офісу Генсека ООН вказано, що колишній президент Куби Ф.Кастро був знаковою фігурою кубинської революції, обіймав чільне місце в Латинській Америці і був впливовим в світових справах.
Нагадаємо, Ф.Кастро пішов з життя в віці 90 років. Його похорон відбудеться 4 грудня. В країні оголошено дев'ятиденний національний траур.
Президент України П.Порошенко висловив співчуття народу Куби з приводу смерті Ф.Кастро.