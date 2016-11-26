ООН закликала Кубу продовжувати реформи після смерті Ф.Кастро

"При колишньому президенті Кастро Куба домоглися прогресу в галузі освіти та охорони здоров'я. Я сподіваюся, що Куба буде продовжувати просуватися шляхом реформ і більшої процвітання", - сказав Генсек ООН, висловивши співчуття кубинському народу і сім'ї Фіделя Кастро , який помер вночі у віці 90 років.

"У час національного трауру я пропоную підтримку ООН, щоб працювати разом з народом острова", - додав він.

У заяві офісу Генсека ООН вказано, що колишній президент Куби Ф.Кастро був знаковою фігурою кубинської революції, обіймав чільне місце в Латинській Америці і був впливовим в світових справах.

Нагадаємо, Ф.Кастро пішов з життя в віці 90 років. Його похорон відбудеться 4 грудня. В країні оголошено дев'ятиденний національний траур.

Президент України П.Порошенко висловив співчуття народу Куби з приводу смерті Ф.Кастро.