ООН: за время конфликта на Донбассе погибли 10,3 тыс. человек

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102907 просмотра

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. С начала конфликта на востоке Украины и до 15 ноября 2017 года в результате конфликта пострадали 35 тыс. 81 человек, в том числе 10 тыс. 303 человека - погибли. Об этом говорится в очередном отчете УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека в Украине, передает УНН.

"Всего с 14 апреля 2014 года до 15 ноября 2017 года УВКПЧ задокументировало 35081 жертв, связанных с конфликтом, среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп. Это количество включает 10303 погибших и 24778 раненых", - говорится в отчете.

Также указано, что за весь период конфликта - с 14 апреля 2014 года до 15 ноября 2017 года - "были убиты по меньшей мере 2523 гражданских лиц: 1399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик и 47 девочек, а также 149 взрослых, пол которых неизвестен".

Кроме этого в ООН напомнили, что 298 гражданских лиц, в том числе 80 детей, погибли в результате падения самолета МН17 17 июля 2014 года.

"Общее количество гражданских лиц, которые были ранены в связи с конфликтом, оценивается на уровне 7-9 тысяч человек", - говорится в отчете.

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