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ООН: за час конфлікту на Донбасі загинули 10,3 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. З початку конфлікту на сході України і до 15 листопада 2017 року внаслідок конфлікту постраждали 35 тис. 81 особа, зокрема 10 тис. 303 особи - загинули. Про це йдеться у черговому звіті УВКПЛ ООН щодо ситуації з правами людини в Україні, передає УНН.

"Загалом з 14 квітня 2014 року до 15 листопада 2017 року УВКПЛ задокументувало 35081 жертв, пов’язаних з конфліктом, серед цивільного населення, українських військових та членів озброєних груп. Ця кількість включає 10303 загиблих та 24778 поранених", - йдеться у звіті.

Також вказано, що за весь період конфлікту - з 14 квітня 2014 року до 15 листопада 2017 року - "було вбито щонайменше 2523 цивільні особи: 1399 чоловіків, 837 жінок, 91 хлопчик та 47 дівчат, а також 149 дорослих, стать яких невідома".

Окрім цього в ООН нагадали, що 298 цивільних осіб, у тому числі 80 дітей, загинули внаслідок падіння літака МН17 17 липня 2014 року.

"Загальна кількість цивільних осіб, які були поранені у зв’язку з конфліктом, оцінюється на рівні 7-9 тисяч осіб", - сказано у звіті.

Українські Національні Новини

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