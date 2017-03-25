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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 128647 просмотра

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ООН: треть провинций Йемена - на грани голода

ООН: треть провинций Йемена - на грани голода

Киев • УНН

 • 11006 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Организации Объединенных Наций заявили об угрозе роста угрозы голода в Йемене. Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Беттина Люшер заявила, что Йемен "находится на грани голода", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Из двадцати двух (провинций - ред.) семь - в опасной четвертой фазе, а это - степень, после которогой объявляется голод", - отметила Б.Люшер.

Также пресс-секретарь отметила, что это не в последнюю очередь, следствие гражданской войны, которая уже два года бушует в стране.

По ее словам, ООН каждый месяц предоставляет продукты питания около семи миллионам жителей Йемена. Впрочем, поставки продуктов часто усложняют боевые действия и разрушена инфраструктура. Б.Люшер подчеркнула, что не менее половины из 17 млн йеменцев и в дальнейшем будут страдать от недоедания, если ситуацию не изменить.

 

 

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