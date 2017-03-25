ООН: треть провинций Йемена - на грани голода
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Организации Объединенных Наций заявили об угрозе роста угрозы голода в Йемене. Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Беттина Люшер заявила, что Йемен "находится на грани голода", передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Из двадцати двух (провинций - ред.) семь - в опасной четвертой фазе, а это - степень, после которогой объявляется голод", - отметила Б.Люшер.
Также пресс-секретарь отметила, что это не в последнюю очередь, следствие гражданской войны, которая уже два года бушует в стране.
По ее словам, ООН каждый месяц предоставляет продукты питания около семи миллионам жителей Йемена. Впрочем, поставки продуктов часто усложняют боевые действия и разрушена инфраструктура. Б.Люшер подчеркнула, что не менее половины из 17 млн йеменцев и в дальнейшем будут страдать от недоедания, если ситуацию не изменить.