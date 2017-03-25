ООН: третина провінцій Ємену - на межі голоду

“З двадцяти двох (провінцій — ред.) сім — у небезпечній четвертій фазі, а це — ступінь, після якого оголошується голод”, — наголосила Б.Люшер.

Також речниця зазначила, що це, не в останню чергу, наслідок громадянської війни, що вже два роки вирує в країні.

За її словами, ООН кожного місяця надає продукти харчування близько семи мільйонам жителів Ємену. Утім, постачання продуктів часто ускладнюють бойові дії та зруйнована інфраструктура. Б.Люшер наголосила, що не менше половини з 17 мільйонів єменців і надалі потерпатиме від недоїдання, якщо ситуацію не змінити.