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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 10809 просмотра

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10 марта, 17:10 • 102602 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102903 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 117242 просмотра

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ООН: существенного прогресса в деле об убийствах на Майдане нет

ООН: существенного прогресса в деле об убийствах на Майдане нет

Киев  •  УНН

 • 14216 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В ООН констатировали отсутствие существенного прогресса в уголовных производствах по убийствам активистов на Майдане в 2014 году. Об этом говорится в очередном отчете УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека в Украине, передает УНН.

"Не было достигнуто существенного прогресса в уголовных производствах, связанных с убийством протестующих на Майдане в 2014 году. В связи с длительным процессом подсудимые находятся под стражей уже в течение нескольких лет. Судебный процесс над 19 лицами, обвиняемыми в организации и участии в массовых беспорядках, которые привели к смерти 6 человек, в связи с насилием 2 мая 2014 года в Одессе завершился оправдательным приговором", - говорится в отчете.

В ООН отметили, что по сей день никто не понес ответственность за акты насилия, которые произошли в тот день, или смерти ни одного из 48 человек, которые из-за них погибли.

Напомним, в ГПУ отметили, что раскрытие первых убийств на Майдане продвигается сложнее всего.

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