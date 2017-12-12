ООН: существенного прогресса в деле об убийствах на Майдане нет

"Не было достигнуто существенного прогресса в уголовных производствах, связанных с убийством протестующих на Майдане в 2014 году. В связи с длительным процессом подсудимые находятся под стражей уже в течение нескольких лет. Судебный процесс над 19 лицами, обвиняемыми в организации и участии в массовых беспорядках, которые привели к смерти 6 человек, в связи с насилием 2 мая 2014 года в Одессе завершился оправдательным приговором", - говорится в отчете.

В ООН отметили, что по сей день никто не понес ответственность за акты насилия, которые произошли в тот день, или смерти ни одного из 48 человек, которые из-за них погибли.

Напомним, в ГПУ отметили, что раскрытие первых убийств на Майдане продвигается сложнее всего.