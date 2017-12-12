ООН: суттєвого прогресу у справі про вбивства на Майдані немає
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В ООН констатували відсутність суттєвого прогресу в кримінальних провадженнях щодо вбивств активістів на Майдані у 2014 році. Про це йдеться у черговому звіті УВКПЛ ООН щодо ситуації з правами людини в Україні, передає УНН.
"Не було досягнуто суттєвого прогресу в кримінальних провадженнях, пов’язаних із вбивством протестувальників на Майдані в 2014 році. У зв’язку з тривалим процесом підсудні перебувають під вартою вже протягом декількох років. Судовий процес над 19 особами, обвинувачених в організації та участі в масових заворушеннях, які призвели до смерті 6 осіб, у зв’язку із насильством 2 травня 2014 року в Одесі, завершився виправдувальним вироком", - йдеться у звіті.
В ООН вказали, що до цього дня ніхто не поніс відповідальність за акти насильства, що відбулися того дня, або за смерть жодної з 48 осіб, які черезних загинули.
Нагадаємо, у ГПУ вказали, що розкриття перших вбивств на Майдані просувається найскладніше.