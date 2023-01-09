ООН продлила трансграничную помощь Сирии на шесть месяцев

Детали

Совет, состоящий из 15 членов, единогласно проголосовал за продление действия резолюции, предусматривающей спасательную помощь миллионам проживающих на севере Сирии людей до 10 июля.

Механизм доставки помощи через границу Турции к контролируемой повстанцами Сирии на контрольно-пропускном пункте Баб-эль-Хава — единственный способ, посредством которого ООН может оказать помощь гражданскому населению, минуя районы, которые контролируют сирийские правительственные войска.

Механизм, действовавший с 2014 года и срок действия которого должен был пройти во вторник, последний раз продлевался в июле, также лишь на шесть месяцев, по требованию союзника Сирии — россии.

Переход Баб-эль-Хава, через который проходит все, от подгузников до одеял обеспечивает более 80 процентов потребностей людей, живущих в районах, контролируемых повстанцами.

Дополнение

Москва на протяжении многих лет оказывала давление на международные организации, чтобы они проходили исключительно через находящиеся под контролем Дамаска регионы для распределения помощи по всей стране, вплоть до вето на трансграничные продления сроком более шести месяцев.

Соединенные Штаты, Франция и другие страны заявили, что хотели бы, чтобы действие механизма было продлено на один год.

В 2014 году международная помощь могла поступать в Сирию через четыре пограничных перехода, но после многолетнего давления со стороны Китая и россии функционирует только маршрут Баб-эль-Хава.