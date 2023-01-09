ООН продовжила транскордонну допомогу Сирії на шість місяців

Деталі

Рада, що складається з 15 членів, одноголосно проголосувала за продовження дії резолюції, яка передбачає рятувальну допомогу мільйонам людей, які мешкають на півночі Сирії, до 10 липня.

Механізм доставки допомоги через кордон Туреччини до контрольованої повстанцями Сирії на контрольно-пропускному пункті Баб-ель-Хава — єдиний спосіб, за допомогою якого ООН може надати допомогу цивільному населенню, минаючи райони, які контролюють сирійські урядові війська.

Механізм, що діяв з 2014 року і термін дії якого мав спливти у вівторок, востаннє продовжувався в липні, також лише на шість місяців, на вимогу союзника Сирії — росії.

Перехід Баб-ель-Хава, через який проходить все, від підгузків до ковдр, забезпечує понад 80 відсотків потреб людей, які живуть у районах, контрольованих повстанцями.

Доповнення

Москва протягом багатьох років чинила тиск на міжнародні організації, щоб вони проходили виключно через регіони, що знаходяться під контролем Дамаска, для розподілу допомоги по всій країні, аж до вето на транскордонні продовження терміном більше шести місяців.

Сполучені Штати, Франція та інші країни заявили, що хотіли б, щоб дія механізму була продовжена на один рік.

У 2014 році міжнародна допомога могла надходити до Сирії через чотири прикордонні переходи, але після багаторічного тиску з боку Китаю та росії функціонує лише маршрут Баб-ель-Хава.