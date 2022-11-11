ООН представила спутниковую систему обнаружения метана

Детали

Система оповещения и реагирования на метан (MARS) была анонсирована Программой ООН по окружающей среде во время климатического саммита COP27 на египетском морском курорте Шарм-эль-Шейх.

Метан, выделяемый в результате утечек в установках, работающих на ископаемом топливе, а также из других антропогенных источников, таких как животноводство и свалки, на сегодняшний день является причиной примерно 30 процентов глобального повышения температуры.

MARS будет использовать данные глобальных картографических спутников для выявления «горячих точек» метана и больших шлейфов газа, а также определения его источника, говорится в заявлении Программы ООН по окружающей среде.

MARS станет первой общедоступной глобальной системой, способной связать обнаружение метана с процессами оповещения и использовать самые современные спутниковые данные для обнаружения больших выбросов.

Добавим

По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, к 2030 году страны должны сократить выбросы метана не менее чем на 30%, чтобы сохранить температурный предел 1,5 градуса по Цельсию.