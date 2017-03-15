ООН сообщила о более 33 тыс. пострадавших с начала конфликта на Донбассе

"Всего (с начала конфликта - ред.) мы задокументировали 33 тыс. 146 человеческих жертв среди гражданского населения, ВСУ и вооруженных групп", - отметила Ф.Фрейзер.

Как сообщал УНН, по данным ОБСЕ, с начала 2017 года на Донбассе пострадали 86 человек, 16 из которых - погибли .



