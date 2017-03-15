ООН сообщила о более 33 тыс. пострадавших с начала конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. С начала конфликта на Донбассе ООН зафиксировала более 33 тыс. пострадавших в рядах Вооруженных сил Украины, гражданского населения и вооруженных групп. Об этом во время брифинга заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передает УНН.
"Всего (с начала конфликта - ред.) мы задокументировали 33 тыс. 146 человеческих жертв среди гражданского населения, ВСУ и вооруженных групп", - отметила Ф.Фрейзер.
Как сообщал УНН, по данным ОБСЕ, с начала 2017 года на Донбассе пострадали 86 человек, 16 из которых - погибли .