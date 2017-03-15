ООН повідомила про понад 33 тис. постраждалих з початку конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. З початку конфлікту на Донбасі ООН зафіксувала понад 33 тис. постраждалих серед Збройних сил України, цивільного населення та озброєних груп. Про це під час брифінгу заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає УНН.
"Загалом (з початку конфлікту – ред.) ми задокументували 33 тис. 146 людських жертв серед цивільного населення, ЗСУ та озброєних груп", - зазначила Ф.Фрейзер.
Як повідомляв УНН, за даними ОБСЄ, з початку 2017 року на Донбасі постраждало 86 осіб, 16 з яких - загинули.