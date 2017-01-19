ООН поддержала А.Барроу на посту президента Гамбии

В тексте документа также содержится настоятельная рекомендация к бывшему лидеру страны Яйя Джамме "мирно уйти со своего поста".

Ранее армия Сенегала заявила, что ее войска находятся на границе с Гамбией и готовы войти на территорию страны, если ее президент Яйя Джамме откажется сложить полномочия.

Как сообщал УНН, новоизбранный президент Гамбии Адам Барроу был инаугурирован в столице Сенегала Дакаре - за отказ своего предшественника сложить полномочия.