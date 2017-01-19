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ООН підтримала А.Барроу на посаді президента Гамбії

ООН підтримала А.Барроу на посаді президента Гамбії

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. ООН одноголосно ухвалила резолюцію про підтримку Адама Барроу на посаді законного президента Гамбії, повідомляє УНН із посиланням на ABC.

У тексті документа також міститься наполеглива рекомендація до колишнього лідера країни Яйя Джамме “мирно піти зі свого поста”.

Раніше армія Сенегалу заявила, що її війська перебувають на кордоні з Гамбією і готові увійти на територію країни, якщо її президент Яйя Джамме відмовиться скласти повноваження.

Як повідомляв УНН, новообраний президент Гамбії Адам Барроу був інавгурований у столиці Сенегалу Дакарі через відмову свого попередника скласти повноваження.

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