ООН підтримала А.Барроу на посаді президента Гамбії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. ООН одноголосно ухвалила резолюцію про підтримку Адама Барроу на посаді законного президента Гамбії, повідомляє УНН із посиланням на ABC.
У тексті документа також міститься наполеглива рекомендація до колишнього лідера країни Яйя Джамме “мирно піти зі свого поста”.
Раніше армія Сенегалу заявила, що її війська перебувають на кордоні з Гамбією і готові увійти на територію країни, якщо її президент Яйя Джамме відмовиться скласти повноваження.
Як повідомляв УНН, новообраний президент Гамбії Адам Барроу був інавгурований у столиці Сенегалу Дакарі через відмову свого попередника скласти повноваження.