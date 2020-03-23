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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101753 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104921 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106919 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105799 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114627 просмотра

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ООН должна учесть интересы Украины при создании Глобального плана борьбы с COVID-19 - МИД

ООН должна учесть интересы Украины при создании Глобального плана борьбы с COVID-19 - МИД

Киев  •  УНН

 • 7102 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Генеральный секретарь ООН планирует объявить о создании Глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы с COVID-19 и Украина работает над тем, чтобы в плане были учтены ее интересы. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН, передает УНН.

"Как уже анонсировало ППУ, Генеральный секретарь ООН планирует объявить о создании Глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы с COVID-19. Презентация плана состоится в среду, 25 марта, в 10:00 по нью-йоркскому времени. Работаем над тем, чтобы в глобальном плане были учтены потребности Украины", - сообщили дипломаты.

Отмечается также, что параллельно под эгидой ООН создается международный финансовый фонд, который будет предоставлять поддержку государствам с целью противодействия коронавирусу и минимизации негативных долгосрочных последствий.

Напомним, в ООН считают, что последствия распространения COVID-19 по-разному влияют на женщин и мужчин. Ведь в медицинском секторе задействовано больше женщин и они имеют специфические потребности. Также на женщин ложится большая ответственность по уходу за семьей, поэтому и риск инфицироваться - выше.

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