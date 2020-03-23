ООН має врахувати інтереси України при створенні Глобального плану боротьби з COVID-19 - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Генеральний секретар ООН планує оголосити про створення Глобального плану гуманітарного реагування для боротьби із COVID-19, і Україна працює над тим, щоб у плані були враховані її інтереси. Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН, передає УНН.
"Як вже анонсувало ППУ, Генеральний секретар ООН планує оголосити про створення Глобального плану гуманітарного реагування для боротьби із COVID-19. Презентація плану відбудеться в середу, 25 березня, о 10 годині за нью-йоркським часом. Працюємо над тим, щоб в глобальному плані були враховані потреби України", - повідомили дипломати.
Зазначається також, що паралельно під егідою ООН створюється міжнародний фінансовий фонд, який надаватиме підтримку державам з метою протидії коронавірусу та мінімізації негативних довготермінових наслідків.
Нагадаємо, в ООН вважають, що наслідки поширення COVID-19 по різному впливають на жінок і чоловіків. Адже у медичному секторі задіяно більше жінок і вони мають специфічні потреби. Також на жінок лягає більша відповідальність по догляду за сім’єю, тож і ризик інфікуватись - вищий.