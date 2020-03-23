ООН має врахувати інтереси України при створенні Глобального плану боротьби з COVID-19 - МЗС

КИЇВ. 23 березня. УНН. Генеральний секретар ООН планує оголосити про створення Глобального плану гуманітарного реагування для боротьби із COVID-19, і Україна працює над тим, щоб у плані були враховані її інтереси. Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН, передає УНН.