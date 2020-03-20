Наслідки поширення COVID-19 по різному впливають на жінок і чоловіків – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В ООН вважають, що наслідки поширення COVID-19 по-різному впливають на жінок і чоловіків. Адже у медичному секторі задіяно більше жінок, і вони мають специфічні потреби. Також на жінок лягає більша відповідальність по догляду за сім’єю, тож і ризик інфікуватись - вищий. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації та адвокації ООН Жінки в Україні.
"В Україні жінки становлять 82% усіх зайнятих у сфері охорони здоров’я", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що медичні працівниці мають специфічні потреби, які, крім необхідності в особистих захисних засобах, включають догляд за дітьми та забезпечення базових потреб родини.
"На глобальному рівні жінки виконують утричі більше неоплачуваної доглядової роботи, ніж чоловіки, і 77% респондентів у деяких регіонах України вважають, що саме піклування про інших – це найважливіша роль жінки. Коли системи охорони здоров'я перевантажені, значна частина догляду за хворими здійснюється вдома, і піклування про хворих членів сім’ї також збільшує ризики інфікування для жінок. Закриття шкіл ще більше посилює навантаження на жінок, які мають додатково доглядати за дітьми", - зазначають в організації.
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Так, перебої в роботі державних установ та обмеження мобільності громадян можуть перешкоджати доступу жінок до основних суспільних послуг, від яких залежить благополуччя їхніх сімей, включаючи соціальну підтримку та базову медичну допомогу.
"Існують свідчення ґендерного виміру сучасних профілів бідності в Україні (літні жінки, самотні батьки, які виховують дітей), тому будь-які затримки із соціальними виплатами непропорційно впливатимуть на жінок", - резюмують в ООН.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом.