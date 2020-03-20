Наслідки поширення COVID-19 по різному впливають на жінок і чоловіків – ООН

КИЇВ. 20 березня. УНН. В ООН вважають, що наслідки поширення COVID-19 по-різному впливають на жінок і чоловіків. Адже у медичному секторі задіяно більше жінок, і вони мають специфічні потреби. Також на жінок лягає більша відповідальність по догляду за сім’єю, тож і ризик інфікуватись - вищий. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації та адвокації ООН Жінки в Україні.