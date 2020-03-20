Последствия распространения COVID-19 по-разному влияют на женщин и мужчин - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В ООН считают, что последствия распространения COVID-19 по-разному влияют на женщин и мужчин. Ведь в медицинском секторе задействовано больше женщин, и они имеют специфические потребности. Также на женщин ложится большая ответственность по уходу за семьей, поэтому и риск инфицироваться - выше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации и адвокации ООН Женщины в Украине.
"В Украине женщины составляют 82% всех занятых в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинские работницы имеют специфические потребности, которые, исключая необходимость в личных защитных средствах, включают уход за детьми и обеспечение базовых потребностей семьи.
"На глобальном уровне женщины выполняют в три раза больше неоплачиваемой досмотровой работы, чем мужчины, и 77% респондентов в некоторых регионах Украины считают, что именно забота о других - это важнейшая роль женщины. Когда системы здравоохранения перегружены, значительная часть ухода за больными осуществляется дома, и заботы о больных членах семьи также увеличивает риски инфицирования для женщин. Закрытие школ еще больше усиливает нагрузку на женщин, которые дополнительно ухаживать за детьми", - отмечают в организации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль пообещал продолжить работать над политикой гендерного равенства
Так, перебои в работе государственных учреждений и ограничения мобильности граждан могут препятствовать доступу женщин к основным общественным услугам, от которых зависит благополучие их семей, включая социальную поддержку и базовую медицинскую помощь.
"Существуют свидетельства гендерного измерения современных профилей бедности в Украине (пожилые женщины, одинокие родители, воспитывающие детей), поэтому любые задержки с социальными выплатами непропорционально будут влиять на женщин", - резюмируют в ООН.
Напомним, что в Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом.