Последствия распространения COVID-19 по-разному влияют на женщин и мужчин - ООН

КИЕВ. 20 марта. УНН. В ООН считают, что последствия распространения COVID-19 по-разному влияют на женщин и мужчин. Ведь в медицинском секторе задействовано больше женщин, и они имеют специфические потребности. Также на женщин ложится большая ответственность по уходу за семьей, поэтому и риск инфицироваться - выше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации и адвокации ООН Женщины в Украине.