Обновленный вестибюль на "Левобережной" в Киеве откроют в четверг
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В четверг, 23 марта, откроют обновленный вестибюль на станции киевского метро "Левобережная", выход к гостинице "Турист" закроют на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки, передает УНН.
"Два дня - и в четверг, 23 марта, мы откроем обновленный вестибюль на "Левобережной" (выход к городской электричке).
А выход к гостинице "Турист" будет закрыт на ремонт", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в первые дни могут быть ограничения на вход в "пиковые" часы, ожидается скопление людей.
Как сообщал УНН, в суббота 18 февраля вестибюль № 2 станции "Левобережная" закрыли на ремонт.