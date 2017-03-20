Обновленный вестибюль на "Левобережной" в Киеве откроют в четверг

"Два дня - и в четверг, 23 марта, мы откроем обновленный вестибюль на "Левобережной" (выход к городской электричке).

А выход к гостинице "Турист" будет закрыт на ремонт", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в первые дни могут быть ограничения на вход в "пиковые" часы, ожидается скопление людей.

Как сообщал УНН, в суббота 18 февраля вестибюль № 2 станции "Левобережная" закрыли на ремонт.