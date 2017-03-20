Оновлений вестибюль на "Лівобережній" у Києві відкриють у четвер

“Два дні — і у четвер, 23 березня, ми відкриємо оновлений вестибюль на „Лівобережній“. (вихід до міської електрички)

А вихід до готелю „Турист“ буде зачинено на ремонт”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що у перші дні можуть бути обмеження на вхід у “пікові” години, очікується скупчення людей.

Як повідомляв УНН, у суботу 18 лютого вестибюль № 2 станції “Лівобережна” закрили на ремонт.