Оновлений вестибюль на "Лівобережній" у Києві відкриють у четвер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У четвер 23 березня відкриють оновлений вестибюль на станції київського метро “Лівобережна”, натомість вихід до готелю “Турист” закриють на ремонт. Про це повідомляє прес-служба столичної підземки, передає УНН.
“Два дні — і у четвер, 23 березня, ми відкриємо оновлений вестибюль на „Лівобережній“. (вихід до міської електрички)
А вихід до готелю „Турист“ буде зачинено на ремонт”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у перші дні можуть бути обмеження на вхід у “пікові” години, очікується скупчення людей.
Як повідомляв УНН, у суботу 18 лютого вестибюль № 2 станції “Лівобережна” закрили на ремонт.