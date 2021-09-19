"Онкология для народа": в соцсети показали как производитель масла "Чумак" отравляет подсолнечник

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. СООО "Приднестровский край" (группа компаний "Кернел" Андрея Веревского) отравили подсолнечник агрохимикатами, передает УНН со ссылкой на сообщение Яготинской ОТГ в FB.

На действия компании пожаловались жители села Черняховка, на территории которого “Приднестровский край” арендует земли.

“Наш город возле дома 150 метров от поля с подсолнухами, которое арендует СООО „Приднестровский край“. Окропляют химикатами поля с самолетов. На огороде теперь вся бутвина на свекле обожжена химикатами, то же с люцерной и арахисом. И мы все этими ядами дышим”, — говорится в заметке.

В качестве подтверждения пользователи FB опубликовали фотографии с отравленными растениями, на которых заметно остатки агрохимикатов.

“Кернел”!!! За что вы нас убиваете? Люди потом болеют онкологией от этих ядов“, — жалуются жители села.

В комментариях добавляют, что “потом те подсолнухи с ядом пойдут на масло и получится неплохая онкология для народа”.

Добавим, что “Кернел” — крупнейший производитель масла в Украине. Торговые бренды компании: “Чумак”, “Щедрый дар”, “Стожар”.

Дополнение

На днях общественный деятель Виктор Галущак провел под Верховной Радой одиночный пикет с плакатом “Хмельницкая — химическая зона. Куда деваться больным аллергией? ”. Причиной протеста стала обработка полей агрохолдинга “Кернел” химикатами, которые провоцируют онкозаболевания.

Вред окружающей среде от деятельности “Кернел” доказана в суде.

В результате одного из таких химических атак у пасечника погибло 40% пчелиных семей. Суд приговорил “Кернел” компенсировать ему моральный и материальный ущерб. Кроме того, выяснилось, что “Кернел” использует опасный для всего живого инсектицид.

Это, в свою очередь, противоречит декларациям “Кернел” о соблюдении требований Best Practice 2021 Варшавской бирже, где котируются акции агрохолдинга. В своем отчете для инвесторов “Кернел” уверяет, что включает факторы ESG в свою бизнес-стратегию, в частности: “экологические факторы, в том числе мероприятия и риски, связанные с изменением климата и устойчивым развитием”. Но, похоже, что это искажение действительности со стороны “Кернел”.

В 2020 году BBC Украина обнародовала видео, которое рассказывает как “Кернел” выкупает фермерские хозяйства, чтобы их разрушить.

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