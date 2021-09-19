"Онкологія для народу": в соцмережі показали як виробник олії "Чумак" отруює соняшник

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. СТОВ "Придністровський край" (група компаній "Кернел" Андрія Веревського) потруїла соняшник агрохімікатами, передає УНН із посиланням на допис Яготинської ОТГ у FB.

На дії компанії поскаржилися жителі села Черняхівка, на території якого “Придністровський край” орендує землі.

“Наш город коло хати 150 метрів від поля з соняшниками, яке орендує СТОВ „Придністровський край“. Кроплять хімікатами поля з літаків. На городі тепер вся бутвина на буряках попечена хімікатами, так само люцерна і арахіс. І ми всі цими ядами дихаємо”, — йдеться у дописі.

В якості підтвердження користувачі FB опублікували фотографії з отруєними рослинами, на яких помітно залишки агрохімікатів.

“Кернел”!!! За що ви нас вбиваєте? Люди потім хворіють онкологією від цих ядів“, — скаржаться жителі села.

У коментарях додають, що “потім ті соняхи з отрутою підуть на олію і вийде непогана онкологія для народу”.

Додамо, що “Кернел” — найбільший виробник олії в Україні. Торгові бренди компанії: “Чумак”, “Щедрий дар”, “Стожар”.

Доповнення

На днях громадський діяч Віктор Галущак провів під Верховною Радою одиночний пікет з плакатом “Хмельниччина — хімічна зона. Куди подітися хворим на алергію?”. Причиною протесту стала обробка полів агрохолдингу “Кернел” хімікатами, які провокують онкозахворювання.

Шкода оточуючому середовищу від діяльності “Кернел” доведена у суді.

Внаслідок однієї з таких хімічних атак у пасічника загинуло 40% бджолиних сімей. Суд присудив “Кернел” компенсувати йому моральну та матеріальну шкоду. Крім того, з’ясувалося, що “Кернел” використовує небезпечний для всього живого інсектицид.

Це, в свою чергу, суперечить деклараціям “Кернел” про дотримання вимог Best Practice 2021 Варшавської біржі, де котируються акції агрохолдингу. У своєму звіті для інвесторів “Кернел” запевняє, що включає фактори ESG в свою бізнес-стратегію, зокрема: “екологічні чинники, в тому числі заходи і ризики, пов’язані зі зміною клімату і стійким розвитком”. Але, схоже, що це спотворення дійсності з боку “Кернел”.

У 2020 році BBC Україна оприлюднила відео, яке розповідає як “Кернел” викуповує фермерські господарства, щоб їх зруйнувати.

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