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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105458 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111352 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 148412 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143371 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135940 просмотра

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Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127963 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141636 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145405 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Онищенко в декабре попытается отсудить свой арестованный дом

Онищенко в декабре попытается отсудить свой арестованный дом

Киев  •  УНН

 • 10625 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд продолжит рассмотрение жалобы на арест дома народного депутата Украины Александра Онищенко. Об этом говорится в сообщении суда, передает УНН.

Апелляционный суд назначил эту жалобу к рассмотрению на 6 ноября, но заседание было перенесено на 14 часов 18 декабря.

Добавим, в октябре Соломенский районный суд Киева наложил арест на дом нардепа Онищенко, который он подарил своему сыну.

НАБУ объявило о завершении следствия в отношении народного депутата, подозреваемого в организации "газовой схемы", Александра Онищенко.

Народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч .3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.

Сообщение о подозрении Генпрокурор подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года Онищенко был объявлено в национальный розыск.

4 мая 2017 года НАБУ обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и возможной экстрадиции Онищенко.

В мае этого года в НАБУ также сообщали, что от защиты Онищенко поступали предложения "о сделке со следствием".

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