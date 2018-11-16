Онищенко в декабре попытается отсудить свой арестованный дом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд продолжит рассмотрение жалобы на арест дома народного депутата Украины Александра Онищенко. Об этом говорится в сообщении суда, передает УНН.
Апелляционный суд назначил эту жалобу к рассмотрению на 6 ноября, но заседание было перенесено на 14 часов 18 декабря.
Добавим, в октябре Соломенский районный суд Киева наложил арест на дом нардепа Онищенко, который он подарил своему сыну.
НАБУ объявило о завершении следствия в отношении народного депутата, подозреваемого в организации "газовой схемы", Александра Онищенко.
Народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч .3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.
Сообщение о подозрении Генпрокурор подписал 27 июля 2016 года. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016 года. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 года Онищенко был объявлено в национальный розыск.
4 мая 2017 года НАБУ обратилось с запросами в компетентные органы других стран о розыске, задержании и возможной экстрадиции Онищенко.
В мае этого года в НАБУ также сообщали, что от защиты Онищенко поступали предложения "о сделке со следствием".