Онищенко у грудні спробує відсудити свій арештований будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Київський апеляційний суд продовжить розгляд скарги на арешт будинку народного депутата України Олександра Онищенка. Про це йдеться у повідомленні суду, передає УНН.
Апеляційний суд призначив цю скаргу до розгляду на 6 листопада, але засідання було перенесено на 14 годину 18 грудня.
Додамо, у жовтні Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на будинок нардепа Онищенка, який він подарував своєму синові.
НАБУ оголосило про завершення слідства стосовно народного депутата, підозрюваного в організації “газової схеми”, Олександра Онищенка.
Народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генпрокурор підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.
4 травня 2017 року НАБУ звернулося із запитами до компетентних органів інших країн про розшук, затримання і можливу екстрадицію Онищенка.
У травні цього року у НАБУ також повідомляли, що від захисту Онищенка надходили пропозиції “про угоду зі слідством”.