Они не нравятся друг другу: Трамп о встрече Зеленского и путина
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что встреча Зеленского и путина не может быть полюбовной из-за взаимной неприязни. Президент США также отметил, что поддерживает обе стороны конфликта.
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча российского диктатора Владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского не может быть полюбовной, передает УНН.
Детали
Трампа спросили, будет ли встреча путина и Зеленского, на что он ответил, что "они друг другу не нравятся".
"Это не может может быть полюбовно такая встреча. США не могут это позволить", - сказал Трамп.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что он и за Украину, и за Россию.