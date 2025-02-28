Вони не подобаються один одному: Трамп про зустріч Зеленського та путіна
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що зустріч Зеленського та путіна не може бути полюбовною через взаємну неприязнь. Президент США також зазначив, що підтримує обидві сторони конфлікту.
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського не може бути полюбовною, передає УНН.
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Трампа запитали, чи буде зустріч путіна та Зеленського, на що він відповів, що "вони один одному не подобаються".
"Це не може може бути полюбовно така зустріч. США не можуть це дозволити", - сказав Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що він і за Україну, і росію.