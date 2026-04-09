Он четко следует курсу - Буданов объяснил действия Трампа

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов считает, что действия президента США Дональда Трампа максимально последовательны и он действует по заранее подготовленному плану. Об этом Буданов сказал во время встречи со студентами в Киевской школе экономики, передает УНН.

"Его действия максимально последовательны. За полгода до его каденции для него был разработан программный документ - в нем, как сейчас помню, 838 страниц", - сказал Буданов.

Он подчеркнул, что все, что он делает, было четко описано, просчитано и объяснено - для чего и зачем.

"Он четко идет по этому курсу", - добавил Буданов.

Президент США Дональд Трамп обрушился на НАТО после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.