Омелян убежден, что Ryanair зайдет в Украину в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Ирландский лоукостер Ryanair зайдет на украинский рынок в 2018 году. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
"Я верю, что Ryanair зайдет на украинский рынок. У нас сейчас финализируются переговоры. Удалось найти консенсус с аэропортом "Борисполь", а с аэропортом Львова он был и раньше", - отметил Омелян.
Он отметил, что 2018 однозначно станет годом дешевых авиаперевозок.
"Это то, что есть в Европе, и то что нужно украинцам. Учитывая размер наших зарплат, мы не можем себе позволить очень дорогие путешествия воздухом", - добавил министр инфраструктуры.
Напомним, первый украинский лоукост будет основано полностью на национальном капитале.