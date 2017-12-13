Омелян переконаний, що Ryanair зайде в Україну у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Ірландський лоукостер Ryanair зайде на український ринок у 2018 році. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Я вірю, що Ryanair зайде на український ринок. У нас зараз фіналізуються переговори. Вдалося знайти консенсус з аеропортом "Бориспіль", за аеропортом Львова він був і раніше", - зазначив Омелян.
Він наголосив, що 2018 рік однозначно стане роком дешевих авіаперевезень.
"Це те, що є в Європі, і те що потрібно українцям. Враховуючи розмір наших зарплат, ми не можемо собі дозволити дуже дорогі подорожі повітрям", - додав міністр інфраструктури.
Нагадаємо, перший український лоукост буде засновано повністю на національному капіталі.