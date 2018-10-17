Омелян не обеспечил эффективного управления стратегическим "Украэрорух" - аудит

Вместе с тем, в отчете Счетной палаты отмечается, что для эффективной работы "Украэроруха" и выполнения Мининфраструктуры функции управления этим предприятием на сегодня сформирована достаточная нормативно-правовая база.

Кроме того, Счетная палата указала на такие пробелы в работе ГП.

"По состоянию на 20.08.2018 наблюдательный совет, который относится к органам управления предприятием и создание которого в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 10.03.2017 №142 является обязательным, в "Украэрорухе" не создан. Министерство не обеспечило назначение (избрание) независимых членов наблюдательных советов, а также приведения устава Украэроруха в соответствии с законодательством", - говорится в отчете.

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Как писал УНН, Омелян четвертый месяц затягивает с подписанием приказа об увольнении руководителя "Украэроруха". И это несмотря на наличие согласования от губернатора Киевской области, предусмотренного законодательством. А также несмотря на требования коллектива предприятия, который требует отставки действующего директора Дмитрия Бабейчука уже более полугода.

Сотрудники "Украэрорух" заявляют о том, что "лицо, причастное к коррупционным скандалам и уголовным производствам", не должно возглавлять стратегические государственные предприятия.

Добавим, что по причинам невыполнения МИУ требований коллектива, сотрудники "Украэроруха" накануне начали процедуру трудового спора (конфликта).