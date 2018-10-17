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Омелян не забезпечив ефективного управління стратегічним “Украерорухом” - аудит

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністерство інфраструктури України, як уповноважений орган управління майном, не забезпечило у 2015–2017 роках належного виконання покладених на нього повноважень з управління об’єктами “Украероруху”, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. До такого висновку дійшла Рахункова палата за підсумками проведеного аудиту на ДП “Украерорух”, передає УНН.

Разом з тим, у звіті Рахункової палати зазначається, що для ефективної роботи “Украероруху” та виконання Мінінфраструктури функції управління цим підприємством на сьогодні сформована достатня нормативно-правова база.

Крім того, Рахункова палата вказала на такі прогалини в роботі ДП.

“Станом на 20.08.2018 наглядова рада, яка належить до органів управління підприємством і створення якої відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 №142 є обов’язкове, в „Украерорусі“ не створена. Міністерство не забезпечило призначення (обрання) незалежних членів наглядових рад, а також приведення Статуту Украероруху у відповідність із законодавством”, — йдеться у звіті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Голова фракції “Народний фронт” накинув оком на “Украерорух”

Як писав УНН, Омелян четвертий місяць затягує з підписанням наказу про звільнення керівника “Украероруху”. І це попри наявність погодження від губернатора Київської області, передбаченого законодавством. А також попри вимоги колективу підприємства, який вимагає відставки чинного директора Дмитра Бабейчука вже понад півроку.

Співробітники “Украерорух” заявляють про те, що “особа, причетна до корупційних скандалів та кримінальних проваджень”, не повинна очолювати стратегічне державні підприємство.

Додамо, що з причин невиконання МІУ вимог колективу, співробітники “Украероруху” напередодні розпочали процедуру трудового спору (конфлікту).

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