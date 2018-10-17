Омелян не забезпечив ефективного управління стратегічним “Украерорухом” - аудит

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Міністерство інфраструктури України, як уповноважений орган управління майном, не забезпечило у 2015–2017 роках належного виконання покладених на нього повноважень з управління об’єктами “Украероруху”, яке має стратегічне значення для економіки і безпеки держави. До такого висновку дійшла Рахункова палата за підсумками проведеного аудиту на ДП “Украерорух”, передає УНН.