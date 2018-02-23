Голова фракції "Народний фронт" накинув оком на "Украерорух" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. "Народний фронт" підтримає призначення головою Нацбанку Якова Смолія за право курувати діяльність ДП "Украерорух", пише "Знай.юа", передає УНН.
За даними видання, цікавість до підприємства має особисто голова фракції НФ - Максим Бурбак, а процес "віджимання активу був запущений ще в грудні минулого року".
"Особистий помічник народного депутата (Бурбака - ред.) - Юрій Гірман - сьогодні приставлений до діючого в.о. директора "Украероруху" Олександра Даценко. Та й сам Даценко на час лікарняного директора Дмитра Бабейчука, був призначений керувати підприємством за особистим погодженням Бурбака із заступником міністра інфраструктури Юрієм Лавренюком", - пише ЗМІ.
Зазначається, що думка співробітників ДП "Украерорух" про те, що відбувається на підприємстві нікого не хвилює. Зокрема, мова і про зміну тимчасовим керівником штатного розпису, і про наміри переписати статут ДП, "з метою наділення Даценка повноваженнями для фінансових махінацій".
"Профільний міністр Володимир Омелян, у властивій йому манері, ховає голову в пісок і тікає від незручних запитань журналістів, прикриваючись необхідністю проведення аудиту на підприємстві. Саме так він пояснює свою бездіяльність у відповідь на заклик колективу врятувати "Украерорух", - йдеться у матеріалі.
Тим часом, Україна ризикує бути внесеною до "чорного списку" країн, небо якої небезпечне для цивільної авіації, наголошують журналісти.
"Адже, скандал, піднятий в пресі щодо профнепридатності тимчасового керівника Даценка, вже докотився до ІКАО та організації "Євроконтроль", - пише "Знай.юа".
Нагадаємо, за даними ЗМІ, призначений т.в.о. директора "Украерорух" Даценко не має ані профільної освіти, ані відповідного досвіду у питаннях безпеки польотів.
Також додамо, що чиновники Мінінфраструктури замовчують проблему з безпекою польотів над Україною.
Колектив ДП “Украерорух”, тим часом, просить у міністра Омеляна звільнити чинне керівництво підприємства і призначити на директорські посади професійних людей.