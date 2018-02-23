Глава фракции "Народный фронт" положил глаз на "Украэрорух" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. "Народный фронт" поддержит назначение главой Нацбанка Якова Смолия за право курировать деятельность ГП "Украэрорух", пишет "Знай.юа", передает УНН.
По данным издания, интерес к предприятию имеет лично глава фракции НФ - Максим Бурбак, а процесс "отжима актива был запущен еще в декабре прошлого года".
"Личный помощник народного депутата (Бурбака - ред.) - Юрий Гирман - сегодня приставлен к действующему и.о. директора "Украэроруха" Александру Даценко. Да и сам Даценко на время больничного директора Дмитрия Бабейчука, был назначен руководить предприятием по личному согласованию Бурбака с заместителем министра инфраструктуры Юрием Лавренюком", - пишет СМИ.
Отмечается, что мнение сотрудников ГП "Украэрорух" о том, что происходит на предприятии никого не волнует. В частности, речь и об изменении временным руководителем штатного расписания, и о намерениях переписать устав ГП, "с целью наделения Даценко полномочиями для финансовых махинаций".
"Профильный министр Владимир Омелян, в свойственной ему манере, прячет голову в песок и убегает от неудобных вопросов журналистов, прикрываясь необходимостью проведения аудита на предприятии. Именно так он объясняет свое бездействие в ответ на призыв коллектива спасти "Украэрорух", - говорится в материале.
Между тем, Украина рискует попасть в "черный список" стран, небо которой опасно для гражданской авиации, отмечают журналисты.
"Ведь скандал, поднятый в прессе из-за профнепригодности временного руководителя Даценко, уже докатился до ИКАО и организации "Евроконтроль", - пишет "Знай.юа".
Напомним, по данным СМИ, назначенный и.о. директора "Украэрорух" Даценко не имеет ни профильного образования, ни соответствующего опыта в вопросах безопасности полетов.
Также добавим, что чиновники Мининфраструктуры замалчивают проблему с безопасностью полетов над Украиной.
Коллектив ГП "Украэрорух", тем временем, просит у министра Омеляна уволить действующее руководство предприятия и назначить на директорские должности профессиональных людей.