Глава фракции "Народный фронт" положил глаз на "Украэрорух" - СМИ

По данным издания, интерес к предприятию имеет лично глава фракции НФ - Максим Бурбак, а процесс "отжима актива был запущен еще в декабре прошлого года".

"Личный помощник народного депутата (Бурбака - ред.) - Юрий Гирман - сегодня приставлен к действующему и.о. директора "Украэроруха" Александру Даценко. Да и сам Даценко на время больничного директора Дмитрия Бабейчука, был назначен руководить предприятием по личному согласованию Бурбака с заместителем министра инфраструктуры Юрием Лавренюком", - пишет СМИ.

Отмечается, что мнение сотрудников ГП "Украэрорух" о том, что происходит на предприятии никого не волнует. В частности, речь и об изменении временным руководителем штатного расписания, и о намерениях переписать устав ГП, "с целью наделения Даценко полномочиями для финансовых махинаций".

"Профильный министр Владимир Омелян, в свойственной ему манере, прячет голову в песок и убегает от неудобных вопросов журналистов, прикрываясь необходимостью проведения аудита на предприятии. Именно так он объясняет свое бездействие в ответ на призыв коллектива спасти "Украэрорух", - говорится в материале.

Между тем, Украина рискует попасть в "черный список" стран, небо которой опасно для гражданской авиации, отмечают журналисты.

"Ведь скандал, поднятый в прессе из-за профнепригодности временного руководителя Даценко, уже докатился до ИКАО и организации "Евроконтроль", - пишет "Знай.юа".

Напомним, по данным СМИ, назначенный и.о. директора "Украэрорух" Даценко не имеет ни профильного образования, ни соответствующего опыта в вопросах безопасности полетов.

Также добавим, что чиновники Мининфраструктуры замалчивают проблему с безопасностью полетов над Украиной.

Коллектив ГП "Украэрорух", тем временем, просит у министра Омеляна уволить действующее руководство предприятия и назначить на директорские должности профессиональных людей.