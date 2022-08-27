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Омбудсмен о "нейтральных" заявлениях комиссара ООН: бездействие поощряет врага действовать со все большей жесткостью

Киев • УНН

 • 226260 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец жестко высказался по поводу “нейтральности” Верховного Комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и выразил надежду, что в ООН состоятся реформы. Иначе в существовании данной организации нет смысла, передает УНН.

Омбудсмен о "нейтральных" заявлениях комиссара ООН: бездействие поощряет врага действовать со все большей жесткостью

Цитата

“Нейтральность” международных организаций давно стала на вооружение диктаторских режимов, но с 24 февраля 2022 года это оружие в руках российской армии убило 5,5 тысячи мирных жителей Украины, среди которых почти тысяча детей. В конце лета 2022 заканчивается 4-летняя каденция Верховного Комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелета. Надеюсь, что следующий Верховный комиссар ООН по правам человека будет действительно защищать права человека, а не беспокоиться о своей "нейтральности". Провозглашение госпожей Бачелет “нейтральных заявлений” и создание различных мониторинговых миссий даже не снизило количество жертв среди мирных жителей городов и поселков, как и не получили созданные миссии доступа в Мариуполь, Еленовку или ЗАЭС. Показательная мягкость и бездействие ООН только поощряет врага действовать со все большей жестокостью", – заявил Лубинец.

Детали

Он добавил, что ожидает решительных реформ в мировой и европейской системе коллективной безопасности и системе защиты верховенства права и прав человека. В частности, об этом будет говорить во время очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 4 октября этого года.

"Международные институции должны перестать быть символом только “беспокойства” и “призыва к обеим сторонам придерживаться взятых обязательств”. Это наше требование к Европе и миру. Украина уже взяла на себя основной удар по защите прав человека и демократических ценностей. Все то, что российская федерация уничтожила у себя, она хочет уничтожить в Европе: свободу слова и свободу собраний, свободные выборы, свободу от пыток и рабства. И обязанность ООН поддержать Украину в этой борьбе. Или исчезнуть, как исчезла Лига Наций", – отметил Лубинец.

Напомним

В четверг Организация Объединенных Наций призвала все стороны войны "придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву и постоянно заботиться о защите гражданских лиц и гражданской инфраструктуры" после недавнего обстрела нескольких городов в Украине.

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