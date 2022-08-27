Омбудсмен про "нейтральні" заяви комісара ООН: бездіяльність заохочує ворога діяти із все більшою жорсткістю

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“Нейтральність” міжнародних організацій давно стала на озброєння диктаторських режимів, але з 24 лютого 2022 року ця зброя в руках російської армії вбила 5,5 тисяч мирних жителів України, серед яких майже тисяча дітей. В кінці літа 2022 року закінчується 4-річна каденція Верховного Комісара ООН з прав людини Мішель Бачелета. Сподіваюсь, що наступний Верховний комісар ООН з прав людини буде дійсно захищати права людини, а не турбуватися про свою “нейтральність”. Проголошення пані Бачелет “нейтральних заяв” та створення різноманітних моніторингових місій навіть не знизило кількість жертв серед мирних жителів міст і селищ, як і не отримали створені місії доступу до Маріуполя, Оленівкм чи ЗАЕС. Показова м’якість і бездіяльність ООН тільки заохочує ворога діяти з все більшою жорстокістю", – заявив Лубінець.

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Він додав, що очікує рішучих реформ в світовій та європейської системах колективної безпеки та системах захисту верховенства права та прав людини. Зокрема, про це буде говорити під час чергової сесії Ради ООН з прав людини в Женеві 4 жовтня цього року.

"Міжнародні інституції повинні перестати бути символом лише “занепокоєння” і “заклику до обох сторін дотримуватись взятих зобов'язань”. Це наша вимога до Європи та світу. Україна вже взяла на себе основний удар по захисту прав людини і демократичних цінностей. Все те, що російська федерація знищила у себе, вона хоче знищити в Європі: свободу слова і свободу зібрань, вільні вибори, свободу від катувань і рабства. І обов’язок ООН підтримати Україну в цій боротьбі. Або зникнути, як зникла Ліга Націй", – зазначив Лубінець.

Нагадаємо

У четвер Організація Об'єднаних Націй закликала всі сторони війни "дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного гуманітарного права та постійно дбати про захист цивільних осіб та цивільної інфраструктури" після нещодавнього обстрілу кількох міст в Україні