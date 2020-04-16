Омбудсмен: обмен начался в первой локации на КПВВ "Майорск"

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Обмен удерживаемыми в четверг, 16 апреля, утром на Донбассе начался по формуле "всех на всех" в первой локации - КПВВ "Майорск". Всего будет возвращено 19 граждан, из них с временно оккупированной территории Донецкой области будет возвращено 9 граждан. Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале, передает УНН.