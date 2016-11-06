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15 марта, 19:03 • 114788 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165318 просмотра

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15 марта, 13:22 • 137201 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Омбудсмен, Р.Чубаров и Н.Полозов обсудили взаимодействие по защите прав политзаключенных в оккупированном Крыму

Омбудсмен, Р.Чубаров и Н.Полозов обсудили взаимодействие по защите прав политзаключенных в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 7278 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и адвокат заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза Николай Полозов обговорили взаимодействие при защите прав политзаключенных и их родственников в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщил Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вместе с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской и российским адвокатом Николаем Полозовым (сейчас - защитник заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза) обсуждали вопросы взаимодействия по вопросам защиты прав политзаключенных и членов их семей в временно оккупированном РФ Крыму", - Р.Чубаров.

Как сообщал УНН, П.Порошенко призвал ПАСЕ применить все инструменты для освобождения украинских политических заключенных.

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