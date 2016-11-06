Омбудсмен, Р.Чубаров и Н.Полозов обсудили взаимодействие по защите прав политзаключенных в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и адвокат заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза Николай Полозов обговорили взаимодействие при защите прав политзаключенных и их родственников в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщил Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Вместе с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской и российским адвокатом Николаем Полозовым (сейчас - защитник заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза) обсуждали вопросы взаимодействия по вопросам защиты прав политзаключенных и членов их семей в временно оккупированном РФ Крыму", - Р.Чубаров.
Как сообщал УНН, П.Порошенко призвал ПАСЕ применить все инструменты для освобождения украинских политических заключенных.