Омбудсмен, Р.Чубаров и Н.Полозов обсудили взаимодействие по защите прав политзаключенных в оккупированном Крыму

"Вместе с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Валерией Лутковской и российским адвокатом Николаем Полозовым (сейчас - защитник заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза) обсуждали вопросы взаимодействия по вопросам защиты прав политзаключенных и членов их семей в временно оккупированном РФ Крыму", - Р.Чубаров.

Как сообщал УНН, П.Порошенко призвал ПАСЕ применить все инструменты для освобождения украинских политических заключенных.