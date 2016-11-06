Омбудсман, Р.Чубаров і М.Полозов обговорили взаємодію щодо захисту прав політв'язнів у окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і адвокат заступник голови Меджлісу Ахтема Чийгоза Микола Полозов оговорили заємодію при захисті прав політв'язнів та їхніх родичів в окупованому Росією Криму обговорили . Про це повідомив Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Разом з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською та російським адвокатом Миколою Полозовым (нині - захисник заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза) обговорювали питання взаємодії з питань захисту прав політв'язнів та членів їх сімей в тимчасово окупованому РФ Криму", - Р.Чубаров.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко закликав ПАРЄ застосувати всі інструменти для звільнення українських політичних в'язнів.