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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35666 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51512 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55076 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101421 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Олимпийский чемпион Пхенчхана объявил бойкот этапа КМ по биатлону в России

Олимпийский чемпион Пхенчхана объявил бойкот этапа КМ по биатлону в России

Киев  •  УНН

 • 20238 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Чемпион Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане швед Себастьян Самуэльсон объявил бойкот российском этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Twitter спортсмена.

“Я решил бойкотировать финал Кубка мира в России. Страны, в которых не работают антидопинговые организации, не должны принимать соревнования международного уровня. Кроме того, у меня есть опасения как за свою безопасность, а также за свои допинг-тесты, которые останутся в России”, — говорится в записи 20-летнего биатлониста.

Примечательно, что 20-летний швед завоевал на Играх в Пхенчхане сразу две медали — “золото” в эстафете и “серебро” в гонке преследования.

Напомним, что Федерация биатлона США заявила о намерении бойкотировать российский этап Кубка мира в Тюмени, а Чехия отказалась ехать на данный этап.

Украинские Национальные Новости

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