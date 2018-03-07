Олимпийский чемпион Пхенчхана объявил бойкот этапа КМ по биатлону в России
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Чемпион Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане швед Себастьян Самуэльсон объявил бойкот российском этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Twitter спортсмена.
“Я решил бойкотировать финал Кубка мира в России. Страны, в которых не работают антидопинговые организации, не должны принимать соревнования международного уровня. Кроме того, у меня есть опасения как за свою безопасность, а также за свои допинг-тесты, которые останутся в России”, — говорится в записи 20-летнего биатлониста.
Примечательно, что 20-летний швед завоевал на Играх в Пхенчхане сразу две медали — “золото” в эстафете и “серебро” в гонке преследования.
Напомним, что Федерация биатлона США заявила о намерении бойкотировать российский этап Кубка мира в Тюмени, а Чехия отказалась ехать на данный этап.