Олімпійський чемпіон Пхьончхану оголосив бойкот етапу КС з біатлону в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Чемпіон Олімпійських ігор-2018 в Пхьончхані швед Себастьян Самуельсон оголосив бойкот російському етапу Кубка світу з біатлону, інформує УНН з посиланням на Twitter спортсмена.
“Я вирішив бойкотувати фінал Кубка світу в Росії. Країни, в яких не працюють антидопінгові організації, не повинні приймати змагання міжнародного рівня. Крім того, в мене є побоювання як за свою безпеку, а також за свої допінг-тести, які залишаться у Росії”, — йдеться у записі 20-річного біатлоніста.
Примітно, що 20-річний швед завоював на Іграх у Пхьончхані одразу дві медалі — “золото” в естафеті і “срібло” в гонці переслідування.
Нагадаємо, що Федерація біатлону США заявила про намір бойкотувати російський етап Кубка світу в Тюмені, а Чехія відмовилася їхати на даний етап.