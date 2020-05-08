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Олимпийским чемпионам Ломаченко и Усику предложили принять российское гражданство

Киев • УНН

 • 14675 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил о готовности выступить с инициативой выдать российское гражданство украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко. Об этом генеральный секретарь сказал в комментарии "Спорт-Экспресс", передает УНН.

Олимпийским чемпионам Ломаченко и Усику предложили принять российское гражданство

Такой комментарий Кремлев дал после внесения боксеров к базе данных "Миротворец".

"Усик и Ломаченко - достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, которые не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только в Украине, но и в России и Беларуси, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю. Есть в Украине десятки уродов, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 млн в Украине это максимум несколько тысяч человек", - сказал Кремлев.

Генеральный секретарь Федерации бокса России также выразил собственное мнение по поводу базы "Миротворец".

"В базу "Миротворец" включают не предателей Украины, а наоборот - предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки уродов на Украине будут сеять негатив вокруг этих замечательных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Чтобы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и во всем мире", - добавил Кремлев.

Примечательно, что Ломаченко выигрывал Олимпийские игры в 2008 и 2012 годах, а Усик - в 2012-м.

Как сообщалось ранее, Усик и Ломаченко были включены в базу данных сайта "Миротворец", в которой собирается информация о "врагах Украины".

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