Чемпіонів світу Усика та Ломаченка внесли в базу даних "Миротворця"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Українські олімпійські чемпіони Олександр Усик та Василь Ломаченко потрапили в базу даних "Миротворця". Про це повідомляє сайт організації, передає УНН.
Центр досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку звинуватив боксерів у наступному:
"Заперечення російської агресії. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії (країна-агресор). Маніпуляція суспільно значущою інформацією. Противники незалежності українського православ'я від підконтрольної Росії (країна-агресор) РПЦ", - сказано на сайті "Миротворця".
Окрім того, центр "Миротворець" попросив правоохоронні органи розглянути дану публікацію на сайті, як заяву про вчинення цими громадянами (Усик і Ломаченко) усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень.
Відзначимо, що Ломаченко нині володіє чемпіонськими поясами WBA, WBO, WBC у легкій вазі, а Усик перейшов до хевівейту після завоювання звання абсолютного чемпіона світу у важкому ваговому дивізіоні.
Як писав УНН, Усик та Ломаченко потрапили до фільму про "дружбу з росіянами".