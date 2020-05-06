Усик, Ломаченко і Онуфрій засвітилися у фільмі про "дружбу з росіянами"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Українські боксери Олександр Усик, Василь Ломаченко знялися у документальному фільмі "Здрастуй, брат! Христос воскрес", знятому російським чоловічим монастирем у селі Кам'янка в Орловській області (Корсунська Князь-Володимирська чоловіча пустель) і у Києво-Печерській лаврі. Також у фільмі знявся митрополит УПЦ МП (РПЦ) Онуфрій, передає УНН.
"Фільм розповідає про віру, "дружбу", братів у Христі відомих українських боксерів чемпіонів світу Василя Ломаченка, Олександра Усика і російських спортсменів. У нелегкі часи для канонічної православної церкви України, бійці залишаються відданими Богові, вірі, вітчизні!", - йдеться в анотації до фільму на Youtube.
У картині Ломаченко заявляє, що має багато друзів і родичів у Росії і що з усіма з них він спілкується і підтримує відносини.
"Я не можу просто перестати з ними спілкуватися, бо мені сказали, що це країна яка воює з нашою країною. Це, як мінімум, не вкладається у моїй голові... По суті, ми є одним народом... Сьогодні нам намагаються підмінити всі принципи, підмінити віру", - говорить Ломаченко.
За словами його колеги - Олександра Усика, при спілкуванні з людьми для нього немає значення, якої вони національності або в якому місті живуть.
"Я спілкуюся з людиною, а не з нацією... З хлопцями, які живуть, наприклад, у Москві, ми тренувалися і пили чай з однієї чашки, їли з однієї миски кашу, коли були маленькими, а зараз бачите, хтось ділить портфелі, а я повинен "ділити дружбу" з цією людиною? Я буду продовжувати з нею дружити. Мені без різниці, що мене хейтять або обзивають, у мене є своя думка", - каже боксер.
Також на екрані можна побачити і митрополита Онуфрія, який закликає до любові між "русскімі людьмі".
"Господь хоче, щоб ми любили один одного, щоб ми терпіли один одного і поважали один одного. І я бажаю, щоб любов людини до Бога і любов між людьми була всюди, на всій земній кулі, але особливо вона повинна бути між нами, "русскімі людьмі", які походять з "Київської купелі" стародавньої Русі, які сьогодні розсілися по різних частинах земної кулі... Ми ж єдині по крові, єдині по вірі", - заявив священнослужитель.
Як повідомлялося в УНН, раніше українського боксера Ломаченка помітили у відео з російськими військовими, які брали участь в захопленні Російською Федерацією Криму. Після цього Ломаченко спробував пояснити свій вчинок.