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Усик, Ломаченко и Онуфрий засветились в фильме о "дружбе с россиянами"

Киев • УНН

 • 32523 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Украинские боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", снятом российским мужским монастырем в селе Каменка в Орловской области (Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь) и в Киево-Печерской лавре. Также в фильме снялся митрополит УПЦ МП (РПЦ) Онуфрий, передает УНН.

Усик, Ломаченко и Онуфрий засветились в фильме о "дружбе с россиянами"

"Фильм рассказывает о вере, "дружбе", братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины, бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству!", - говорится в аннотации к фильму на Youtube.

В картине Ломаченко заявляет, что у него есть много друзей и родственников в России и со всеми из них он общается и поддерживает отношения.

"Я не могу просто перестать с ними общаться, потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Это, как минимум, не укладывается в моей голове... По сути, мы являемся одним народом... Сегодня нам пытаются подменить все принципы, подменить веру", - говорит Ломаченко.

По словам его коллеги - Александра Усика, при общении с людьми для него не имеет значения, какой они национальности или в каком городе живут.

"Я общаюсь с человеком, а не с нацией... С ребятами, которые живут, например, в Москве, мы тренировались и пили чай из одной чашки, ели из одной миски кашу, когда были маленькими, а сейчас видите, кто делит портфели, а я должен "делить дружбу" с этим человеком? Я буду продолжать с ним дружить. Мне без разницы, пускай меня хейтят или обзывают, у меня есть свое мнение", - говорит боксер.

Также на экране можно увидеть и митрополита Онуфрия, который призывает к любви между "русскими людьми".

"Господь хочет, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы терпели друг друга и уважали друг друга. И я хочу, чтобы любовь человека к Богу и любовь между людьми была везде, на всем земном шаре, но особенно она должна быть между нами, "русскими людьми", которые происходят с "Киевской купели" древней Руси, которые сегодня расселись по разным частям земного шара... Мы же едины по крови, едины по вере", - заявил священнослужитель.

Как сообщалось в УНН, ранее украинского боксера Ломаченко заметили в видео с российскими военными, которые принимали участие в захвате Российской Федерацией Крыма. После этого Ломаченко попытался объяснить свой поступок.

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