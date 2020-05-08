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Олімпійським чемпіонам Ломаченку та Усику запропонували прийняти російське громадянство

Київ • УНН

 • 14675 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив про готовність виступити з ініціативою видати російське громадянство українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку. Про це генеральний секретар сказав в коментарі "Спорт-Экспресс", передає УНН.

Олімпійським чемпіонам Ломаченку та Усику запропонували прийняти російське громадянство

Такий коментар Кремльов дав після внесення боксерів до бази даних "Миротворець".

"Усик і Ломаченко - гідні люди, гідні спортсмени, які відстоюють свою позицію. Це не позиція України, що їх не люблять. Їх обох там люблять і обожнюють. Не тільки в Україні, але і в Росії і Білорусі, весь православний світ їх любить і підтримує. Так само і я підтримую. Є в Україні десятки виродків, які за долари бігають і виконують доручення. Ось вони можуть бути незадоволені. Але на 40 мільйонів в Україні це максимум кілька тисяч осіб", - сказав Кремльов.

Генеральний секретар Федерації боксу Росії також виразив власну думку з приводу бази "Миротворець".

"У базу "Миротворець" включають не зрадників України, а навпаки - зрадники включають людей в цю вигадану базу. Ми готові надати Усику та Ломаченко російське громадянство, якщо ці десятки виродків на Україні будуть сіяти негатив навколо цих чудових спортсменів. Ми такими спортсменами пишаємося. І готові надати їм громадянство, якщо це потрібно. Аби вони боксували і радували уболівальників в Україні, в Росії і в усьому світі", - додав Кремльов.

Примітно, що Ломаченко вигравав Олімпійські ігри в 2008 і 2012 роках, а Усик – в 2012-му.

Як повідомлялося раніше, Усик та Ломаченко були включені в базу даних сайту "Миротворець" в якій збирається інформація про "ворогів України".

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