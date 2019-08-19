"Олимпик" уволил главного тренера из Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Донецкий "Олимпик", после ряда поражений в чемпионате Украины по футболу, объявил об увольнении главного наставника Жулио Сезара, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Решение об отставке бразильца и его тренерского штаба президент донецкого клуба Владислав Гельзин принял сразу после поражения от “Карпат” (1:3).
Вместе с Сезаром в отставку отправлены и его помощники — Хавьер Луруенья и Кирилл Куренко.
Отмечается, что в 4 стартовых матчах УПЛ команда, возглавляемая бразильским наставником, потерпела 4 поражения с разницей мячей 2:8. Как результат — последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.
Добавим, что имя нового главного наставника будет объявлено в ближайшие дни.