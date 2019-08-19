“Олімпік” звільнив головного тренера з Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Донецький “Олімпік”, після ряду поразок в чемпіонаті України з футболу, оголосив про звільнення головного наставника Жуліо Сезара, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Рішення про відставку бразильця і його тренерського штабу президент донецького клубу Владислав Гельзін прийняв відразу після поразки від “Карпат” (1:3).
Разом з Сезаром у відставку відправлені і його асистенти — Хав’єр Луруенья і Кирило Куренко.
Відзначається, що в 4 стартових матчах УПЛ команда, очолювана бразильським наставником, зазнала 4 поразки з різницею м’ячів 2:8. Як результат — останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату України.
Додамо, що ім’я нового головного наставника буде оголошене в найближчі дні.