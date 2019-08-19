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“Олімпік” звільнив головного тренера з Бразилії

“Олімпік” звільнив головного тренера з Бразилії

Київ • УНН

 • 8909 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Донецький “Олімпік”, після ряду поразок в чемпіонаті України з футболу, оголосив про звільнення головного наставника Жуліо Сезара, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Рішення про відставку бразильця і його тренерського штабу президент донецького клубу Владислав Гельзін прийняв відразу після поразки від “Карпат” (1:3).

Разом з Сезаром у відставку відправлені і його асистенти — Хав’єр Луруенья і Кирило Куренко.

Відзначається, що в 4 стартових матчах УПЛ команда, очолювана бразильським наставником, зазнала 4 поразки з різницею м’ячів 2:8. Як результат — останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

Додамо, що ім’я нового головного наставника буде оголошене в найближчі дні.

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