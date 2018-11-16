Ольга Богомолец: правительство целенаправленно уничтожает отрасль борьбы с эпидемиями

"Отрасль борьбы с эпидемиями в Украине последовательно уничтожается правительством. В стране почти не осталось врачей санитарно-противоэпидемической группы, которые предотвращают эпидемий, отвечающие за проведение противоэпидемических профилактических мероприятий и ведут борьбу со вспышками опасных болезней ", - рассказала парламентарий.

По ее словам, если в 2010 году в Украине насчитывалось 8356 медиков, ответственных за противоэпидемической работу, то сегодня их осталось 1506. То есть так называемые реформы правительства - это сокращение медицинских работников в 5,5 раза.

"И все это - на фоне давно уничтоженного властью отечественного производства вакцин, ликвидации государственных органов, отвечающих за санитарно-эпидемиологический контроль, и катастрофического недофинансирования отрасли. Неудивительно, что Украина уверенно занимает первое место в Европе по заболеваемости корью, туберкулезом, промышленный ботулизм и другие опасные болезни, и ситуация все ухудшается ", - отметила народный депутат.

Она предупредила, что на очереди - уничтожение государственных отраслей стоматологии, педиатрии и психиатрии. Так, количество педиатров в Украине за последние несколько лет сократилась на 27%, количество психиатров и психиатров-наркологов - на 25%.

"Государственную медицину целенаправленно уничтожают, чтобы оставить людей в безвыходном положении и заставить их идти в платные клиники. При этом правительство категорически не хочет внедрять систему общеобязательного государственного медицинского страхования, которая могла бы облегчить финансовое бремя пациентов ", - возмутилась председатель Комитета.

По ее мнению, только внедрение страховой медицины в Украине спасет медицинскую отрасль от полного упадка.

"В случае внедрения модели, которую предлагаю я, все расходы людей на дороге обследования и операции покрывала бы страховка, а врачи получали бы достойную оплату своего труда. Но все соответствующие законопроекты целенаправленно блокируются в правительстве и парламенте. Больно наблюдать, как на наших глазах кучкой невежд разрушается то, что тяжелым трудом создавалось многими поколениями людей. В правительстве считают, что сокращение врачей и недофинансирование медицины - это реформа, которая улучшит состояние здоровья населения. Шансов для нации выжить в таких условиях - ноль. Поэтому нужно бороться за выживание и немедленно менять политические элиты ", - констатировала народный депутат.