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Ольга Богомолець: уряд цілеспрямовано знищує галузь боротьби з епідеміями

Київ • УНН

 • 5999 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Галузь боротьби з епідеміями в Україні послідовно знищується Кабінетом міністрів. Про це повідомила народний депутат та голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

“Галузь боротьби з епідеміями в Україні послідовно знищується урядом. В країні майже не залишилося лікарів санітарно-протиепідемічної групи, які запобігають епідеміям, відповідають за проведення протиепідемічних профілактичних заходів та ведуть боротьбу зі спалахами небезпечних хвороб”, — розповіла парламентар.

За її словами, якщо у 2010 році в Україні нараховувалося 8356 медиків, відповідальних за протиепідемічну роботу, то сьогодні їх залишилося 1506. Тобто так звані реформи уряду — це скорочення медичних працівників у 5,5 раза.

“І все це — на тлі давно знищеного владою вітчизняного виробництва вакцин, ліквідації державних органів, що відповідають за санітарно-епідеміологічний контроль, та катастрофічного недофінансування галузі. Тож не дивно, що Україна впевнено посідає перше місце в Європі із захворюваності на кір, туберкульоз, промисловий ботулізм та інші небезпечні хвороби, і ситуація дедалі погіршується”, — зазначила народний депутат.

Вона попередила, що на черзі — знищення державних галузей стоматології, педіатрії та психіатрії. Так, кількість педіатрів в Україні за останні кілька років скоротилася на 27%, кількість психіатрів та психіатрів-наркологів — на 25%.

“Державну медицину цілеспрямовано знищують, щоб залишити людей в безвихідному становищі та змусити їх йти до платних клінік. При цьому уряд категорично не хоче впроваджувати систему загальнообов’язкового державного медичного страхування, яка могла б полегшити фінансовий тягар пацієнтів”, — обурилася голова Комітету.

На її думку, тільки впровадження страхової медицини в Україні врятує медичну галузь від повного занепаду.

“У разі впровадження моделі, яку пропоную я, всі витрати людей на дороге обстеження та операції покривала б страховка, а лікарі отримували б гідну оплату своєї праці. Але всі відповідні законопроекти цілеспрямовано блокуються в уряді та парламенті. Боляче спостерігати, як на наших очах купкою невігласів руйнується те, що важкою працею створювалося багатьма поколіннями людей. В уряді вважають, що скорочення лікарів та недофінансування медицини — це реформа, яка поліпшить стан здоров’я населення. Шансів для нації вижити в таких умовах — нуль. Тому потрібно боротися за виживання та негайно змінювати політичні еліти”, — констатувала народний депутат.

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