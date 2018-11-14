Ольга Богомолец: белорусские медики пообещали помощь в создании системы трансплантации в Украине

"Я давно и плодотворно общаюсь с белорусскими медиками, и они обещали нам всестороннюю поддержку и помощь. Сегодня в Беларуси для граждан страны трансплантация почки бесплатно проводится в каждой областной больнице. Трансплантация сердца, легких и других органов - в центре трансплантации. Все, кто в этом нуждается, получают помощь в кратчайшие сроки и бесплатно ", - написала парламентарий.

Она также добавила, что соседняя страна зарабатывает сотни миллионов долларов в проведении платных операций для иностранных граждан, в том числе и украинских. Так, за последние 5 лет Украина передала в Беларусь почти 1 млрд грн, чтобы оплатить трансплантацию для наших пациентов.

"Хорошее волю белорусских коллег и готовность помочь нам можно только приветствовать, ведь в медицинской сфере мы отстали от них на десятилетия. Но, к сожалению, мы сами оказались не готовы принять такую ​​помощь. Так, из-за срыва МЗ подготовки реестров доноров и реципиентов, принятый парламентом закон о трансплантации заработает с 1 января 2019 в опасном для людей режиме, ведь именно реестры доноров и реципиентов является предохранителем, который делает невозможным "черную трансплантации", - считает политик.

По словам народного депутата, профильным министерством до сих пор не создана служба трансплант-координаторов, не закуплены необходимое оборудование и медицинские средства для больниц, не приняты необходимые подзаконные акты, не сделано ничего во исполнение закона.

"И все это означает, что больные дети и взрослые снова ждать в" очередях смерти "МЗ на лечение за границей, а украинские налогоплательщики финансировать другие страны, которые развивают свою систему трансплантации за наш счет. Руководство Минздрава в очередной раз расписалось в несостоятельности проводить адекватные реформы ради людей. Но ни президент, ни премьер-министр не обращают на это никакого внимания. Стыдно и обидно видеть, как ложь во власти побеждает здравый смысл и возможность сохранить самое дорогое, что есть у нашей страны - жизнь людей! »- подытожила Богомолец.